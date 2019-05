Ühistud korrastasid ümbruse koos

Kolm aastat on Lavassaares Karja 4 korteriühistu tegemisi vedanud Andres Guff. Tema sõnutsi oli alguses seal päris suur segadus. Nimelt parkisid sohvrid oma sõidukeid nii, kuidas pähe tuli. Kiirabi ja päästeautod poleks mööda pääsenud. “Kõige raskem on inimeste mõttemalli muuta,” tõdes Guff. “Minu põhimõte on see, et nii kaua tuleb rääkida, ­kuni nad on väsinud.”