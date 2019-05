Telereporteri nimekaim läheb juhiloata sõitmise eest tingimisi vangi

Televisioonis krimiteemasid kajastanud reporteri jutu järgi on teda Pärnus elava samanimelise mehega segamini aetud harva. Umbes kolm aastat tagasi saadeti reporterile Pärnust kiri, et abiellumiseks vajalik riigilõiv on tasumata. Apsaka klaarimisele oli kulunud mitu minutit, enne kui ametnik uskuma jäi, et tõepoolest pole tegu õige inimesega. “Lugesin korduvalt ette oma isikukoodi, aga ikkagi arvas ametnik, et tema ei ole eksinud,” rääkis Järvamaal elav telereporter.