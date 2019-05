Maakarjaseltsi tegevjuht vahetub

Homsest hakkab Eesti maakarja kasvatajate seltsi juhtima Sirle Kütt, kes on maatõugu veiste pidaja Sirje Treumuthi tütar. Ühenduse kauane tõuraamatu pidaja ja tegevjuht Käde Kalamees teatas aastakoosolekul, et paneb 1. juunist ameti maha omal soovil ja on ­seda sammu ette valmistanud pikka aega sobivat töö jätkajat otsides.