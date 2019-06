Sõjasündmuste juubeliks lubatud Limbaži memoriaali idee jäi soiku  

Kahjuks on lugu nii, et Läti poolel valitseb täielik vaikus ja Pärnu Postimehe ponnistused kahe nädala jooksul sealsete ametnikega ühendust saada ei kandnud vilja. Samuti ei vas­tatud e-kirjas esitatud küsimustele.

Pärnu linnapea Romek Kosenkranius ütles, et tema mäletamist mööda käis jutt memoriaalist ja puhke- või matkakeskusest. “Kõrvu jäi, et suurem osa projekti rahast pidi tulema Euroopa Liidu allikast, peale selle Eesti-Läti omavalitsuste omaosalus. Lubati, et Pärnust kutsutakse kaks esindajat projekti väljavalimise komisjoni,” meenutas Kosenkranius.