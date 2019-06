Pildid: Pärnu lahte on ilmunud ussilaadsed tulnukad

Eesti mereinstituudi merebioloogia juhtteadur Jonne Kotta selgitas, et kõnealust ussilaadset elukat ongi Eestis seni ainult Pärnu lahes kohatud ja kirjeldatud. Esimest korda paari aasta eest. Samal ajal olla see maailmas üks arvukamaid põhjaloomastiku esindajaid.

“Väga raske on ennustada, mida see võõrliik meil korda võib saata,” tähendas teadur. “Pärnusse on need olendid saabunud ilmselt laevade ballastvee mahutites.”