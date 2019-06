Uus spaahotell tõi suvepealinna juurde 150 voodikohta

Wasa Resort hotellis on 56 tuba ning hoovialal privaatsemaks puhkuseks sobivad 18 apartmenti, kus külalistel on lisaks eraldatud sissepääsule ja terrassile ka oma kööginurk. Liigendatud apartemendid moodustavad sisehoovis justkui omaette kvartali ja lisaks kaasneb avatud planeeringuga põlispuudega pargiala.

Pärnu abilinnapea Rainer Aaviku sõnutsi suurendab uus spaahotell konkurentsi majutuse pakkujate vahel. "Meil on hea meel, et koos suvepealinna tiitliga on Pärnus ka 150 voodikohta lisaks, kuna nüüdsest pakub Pärnu varasemast rohkem puhkevõimalusi," sõnas Aavik. "Uue neljatärnispaa muudavad eriliseks omanäolised apartemendid ja usun, et uude spaahotelli jätkub külastajaid tänu selle eristuvale kontseptsioonile," lisas ta.