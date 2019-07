Lapse kaotanud vanemad kaebasid Pärnu haigla riigikohtusse

Praeguseks ei ole riigikohus asja veel menetlema asunud. Riigikohus võtab kaebuse menetlusse, kui kaebuses esitatud väidetest nähtub, et madalama astme kohus on materiaalõiguse normi vääralt kohaldanud. Või on rikutud protsessiõiguse normi, mis võis kaasa tuua vale kohtulahendi.