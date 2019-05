Ringkonnakohus nullis sünnitusel lapse kaotanud vanematele määratud 50 000 eurot

Kohtukolleegiumi esimees Meeli Kaur avaldas, et tegemist on äärmiselt kahetsusväärse juhtumiga ja ka kohtunikule on sellise asja menetlemine emotsionaalselt keeruline. “On mõistetav, et lapse kaotus on igale vanemale alati väga raske, aga sellisegi vaidluse puhul peab kohtunik lähtuma kohtu ette toodud tõenditest ja seaduses sätestatud regulatsioonist – millised on haigla vastutuse eeldused,” lausus ta. “Praeguses vaidluses ei tuvastatud, et vastsündinu surma eest vastutab tervishoiuteenuse osutaja, mistõttu ei saanud kohus vanemate nõudeid rahuldada.”