Kaubanduskeskuses avati lasketiir  

Suvepealinna südames kaubanduskeskuses avas uksed Robin Hoodi nimeline lasketiir. See on mõeldud eri vanuses inimestele, sest relvad on ohutud. Näiteks kasutatakse kuulidena hüdrogeelist pallikesi, mille sarnaseid kasutavad aiandushuvilised mullas, et hoida taimedele vajaliku niiskusesisaldust.