Pärnumaa autotöökodades ei leitud suuri rikkumisi

„Kuna Eestis on kaubandusettevõtetes täheldatud külmaainete ühekorraballoone, mis sisaldavad F-gaase ja on seetõttu Euroopa turul juba üle kümne aasta keelatud, kontrollib keskkonnainspektsioon nii F-gaaside edasimüüjaid kui kasutajaid. Lubatud on ainult korduvkasutusega ja korrektselt märgistatud balloonid,“ selgitas keskkonnainspektsiooni keskkonnakaitseosakonna peainspektor Silva Prihodko.