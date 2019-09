Tellijale

Vabakutselise elu toob Ojamäe kinnitusel iga päev mitmesuguseid katsumusi. “Aga sellise elulaadi puhul on need tavaliselt põnevad ja ma ei defineeri neid raskusteks,” ütleb ta. “Suures plaanis ei ole ma üldse originaalne ja peamine eesmärk on elada rõõmsalt ja õnnelikult.”