Turismikonverentsil jagus tähesära Pärnumaalegi

„Seal on väike kalasadam, majutus populaarsetes glamuurse kämpingu ehk glamping-telkides ja palju aktiivse puhkuse võimalusi peale kalastamise. Ettevõtja korraldab sündmusi ise ja teeb koostööd piirkonna suursündmustega, sel suvel avati sadamas kohvik ja kalurikülla leidsid tee Aasia turistid,“ loetles võitja tugevaid külgi MTÜ Lääne-Eesti Turismi turundusjuht Anneli Haabu.

Tervise- ja heaoluturismi teemalise Eesti avastamata aarete konkursi võitis Pärnumaa. „Pärnumaa saab rahvusvaheliselt järjest tuntumaks, turud ja kliendid on selgelt määratletud, turundus suunatud heaoluturismile, teenused põhinevad sihtkoha ressurssidel, valdkonda kujundavad võimekas omavalitsus ja turismiorganisatsioon,“ nimetas EDEN (European Destinations of Excellence) Estonia projektijuht Sille Roomets. Võitja valis välja rahvusvaheline komisjon ja Pärnumaa hakkab koduriiki esindama üleeuroopalisel EDENi konkursil.

Lääne-Eesti turismiteo auhinna nominentideks olid samuti Pärnu Wasa Resorti avamine, ratsavõistlus “Classic Pärnu 2019”, Saaremaalt pärit Ott Tänakust jutustav film “The movie”, Haapsalu linnuse uuendamine, alternatiivajaloomuuseumi Thule Koda avamine Saaremaal, Ewert and The Two Dragonsi kontserdi korraldamine Hiiumaal.