AS MK Autobussi Pärnu tehnohoolde meistri Arno Karu sõnutsi saavad reisijad uute bussidega sõitma hakata tõenäoliselt juba tänasest.

Peale Pärnu linnalähiliinidel sõitjaid vedava Atko uhiuute busside, millest osa vurab juba Pärnu ja Sindi vahet, on nüüd pärale jõudnud Lõuna liinigrupi tuttuued ühissõidukid. Nende liinide hanke on võitnud AS MK Autobuss.