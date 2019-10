Galerii: peaminister Jüri Ratas avas Viisireiul Eestis ainulaadse lauda

Tellijale

“Siin seistes on uhke tunne, et on neid naisi ja mehi, kes Eestimaal usuvad, et elu on võimalik Tallinnast ja Tartust väljaspool,” rääkis peaminister, rõhutades, et kui on julgust, pühendumist ja inimesi, saadakse Eesti elu hoidmisega suurepäraselt hakkama äärealadelgi.