Kohus saatis Piiri putka röövlid vangi

Pärnu maakohtu pressiesindaja Jaanika Lusti tõdes, et tegemist oli raske kuriteoga. “Süüdimõistetutele põhjustas kuriteo toimepanemine omal ajal ilmselt nalja, kuid mitte kannatanule,” lausus Lusti. “Tegemist on raske kuriteoga, mis väärib üksnes reaalset vangistust. Kõik süüdimõistetud on varemgi kriminaalkorras karistatud.”