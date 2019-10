Musta kassi kuu pakkumine: hiirekuningas euro eest

Varjupaikade MTÜ üldjuhi Triinu Priksi sõnutsi on musta kassi kuu toonud varjupaikadesse hulga huvilisi. Pärnu varjupaiga seitse süsimusta või mustvalget kassi elavad nüüdseks uues kodus ja veel viis on adopteerimisvalmis. See number pole lõplik, sest kasse lisandub pidevalt.

Kampaania keskendub mustadele kassidele, sest neil on ülejäänutest keerulisem uut kodu leida ja nende varjupaigas viibimise aeg venib sageli väga pikaks. Musta kassi kuul pakub Varjupaikade MTÜ võimalust võtta must kass tavapärase 35eurose loovutustasu asemel ühe euro eest.

Kõik loovutatavad kassid on vaktsineeritud, kiibistatud ja kui vanus võimaldab, siis ka steriliseeritud või kastreeritud. “Samal ajal soovime alati enne loovutamist veenduda, et lemmiklooma võtmine on läbimõeldud otsus. Meie eesmärk on, et loomad saaksid endale hooliva kodu kogu eluks,” ütles Priks.