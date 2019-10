Tormihoiatus: sügis näitab oma kurja palet

Ilmateenistus andis kogu Eestile esimese taseme tormihoiatuse, mis tähendab, et teatud olukordades võib ilm kujutada endast ohtu.

Norra merelt on Põhja-Euroopa kohale laienenud madalrõhuala ja selle Skandinaavia kohale ulatuvas lohus areneb täna tormitsüklon. Tõenäoliselt tekib pööris Rootsi keskaladel ja muutub tundidega jõulisemaks.

Rannikul on puhangulist edela- ja lõunatuult (iiliti 15–17 meetrit sekundis) tunda juba päeva esimeses pooles, sisealadel muutub tuul jõulisemaks (iiliti kuni 15 meetrit sekundis) vastu õhtut. Õhtul, kui pöörise kese jõuab Põhjalahe äärde, läheb edelatuul Eesti põhjarannikul tugevamaks (iiliti 21 meetrit sekundis) ning vastu ööd tõusevad edela- ja läänetuule puhangud 25 meetrit sekundis, ka mandril võivad puhangud tõusta üle 15 meetri sekundis.

Sadu, mis pole intensiivne, jõuab meie saartele keskpäeva paiku ja levib õhtu poole üle mandri ida suunas. Vihm kõikjale ei jõua ja tõenäosus kuivaks ilmaks on suurim Kagu-Eestis. Õhumass on Eesti kohal soe ja niiskete pilvede all tuleb sooja 12 kraadi ümber, kuivemas Kagu-Eestis kuni 15 kraadi.