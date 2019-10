Elektrilevi: suur osa pärnumaalastest saab elektri tagasi täna, mõnes kohas kestab rikete kõrvaldamine homseni

Elektrilevi juhtimiskeskuse juhi Jüri Klaasseni sõnade kohaselt on ettevõtte brigaadid öö jooksul peamiselt ümbertoite võimaluste leidmise abil paljudele klientidele ühenduse taastanud. “Nüüd, valges saame kahjust kindlasti parema pildi,“ lausus ta.

Piirkonnad, kus kliendid on veel vooluta, leiab kõige paremini üles Elektrilevi katkestuste kaardilt .

Päästeamet on kriisiks valmistumise kohta teadmisi jaganud juba paar aastat. Saaremets tõdes, et eilne Eestit räsinud torm oligi õpikunäide. „Torm, laiaulatuslikud elektrikatkestused, peale selle puuduv vesi ja küte. Puudulik või olematu telefonside ja kadunud võimalus kütust tankida või poest süüa osta. Arvestades, et sügistormid alles koguvad hoogu, soovitan inimestel läbi mõelda iseenda ja oma lähedaste kriisiks valmisoleku,“ ütles Saaremets.