Teadlased päästavad Lääneranna koelmu haugimaime

Nendest kahest järvest rääkis Pärnus Strandis riigimetsa majandamise keskuse (RMK) looduskaitsekonverentsil Roland Svirgsden, kes on Tartu ülikoolis ihtüoloogia ehk kalateaduse ja kalanduse nooremteadur. “See ala on üks tähtsamaid haugikoelmuid piirkonnas,” lausus Svirgsden ja lisas, et kohalike jutu järgi käisid seal vanasti kudemas tuhanded haugid, kuid tema suhtub sellesse väitesse ettevaatlikkusega.

”Siin on probleem see, et keva­dine suurvesi on jäänud palju madalamaks ja voolab kiiresti minema,” selgitas Svirgsden. Tõdedes, et koos maimudega võivad lõksu jääda täiskasvanud kalad, kes suve jooksul jäävad kuivale ja hukuvad või langevad hoopis röövloomade saagiks.