Riik müüb Põhja-Pärnumaale maatüki müügihinnast odavamalt

Pargiveere kinnistu on tähtis kõrval asuva Pargimaja korterelamu elanikele, kes on kinnistut aiamaana kasutanud alates maja valmimisest 1967. aastal. Kinnistule ei viia eraldi teed avalikult teelt. Samuti asuvad seal Pargimaja korteriühistut veega varustav pumbamaja ja veetorustik. Pargiveere kinnistu moodustab terviku korterelamu krundiga ja vald soovib, et majaelanikud saaksid seal aiamaad edasi harida.