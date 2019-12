HIVi testimise kuul lasi ennast Pärnu haigla EMOs kontrollida ligemale 500 inimest

Tänavu on Pärnumaal registreeritud neli uut HIVi juhtu. Mullu oli see number sama. Selle aasta 1. novembri seisuga on kogu Eestis diagnoositud 150 HIVi nakatunut.

Niisuguste projektide eesmärk on viiruse varajane avastamine, ravile suunamine ja seeläbi HIV-nakkuse leviku pidurdamine. Ekspertide hinnangul võib Eestis olla ligikaudu 5000 isikut, kes ei tea, et nad on HI-viirusega nakatunud. Inimesed, kes ei ole haigusest teadlikud, on suurema tõenäosusega nakkuse allikad. Neid avastamata ja ravile suunamata ei õnnestu pidurdada HIV-infektsiooni levikut.