Pärnu eelarvesse laekus kümne kuuga ligikaudu 67 miljonit eurot

Pärnu linna eelarve koondaruandest selgus, et oktoobri lõpu seisuga oli linnale makse laekunud ligemale 35,1 miljonit eurot, toetusi on sama ajaga saadud umbes 13,4 miljoni eurot. Kauba ja teenuste müügist on aga laekunud 8,1 miljonit eurot.