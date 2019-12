Kesklinna sillal riskitakse iga päev

Tellijale

Pool neist juhtudest tekib linna ühistranspordi sõidugraafiku tõttu, kuivõrd nii Teatri peatuses Vee tänaval kui Tallinna maantee peatuses teisel pool jõge on liinigraafik koostatud linnavalitsuse nõudel nõnda, et eri bussid saabuvad peatusse enam-vähem ühel ajal. See on vastutulek reisijaile, kellel vaja ühelt ühissõidukilt teisele ümber istuda, näiteks kui tahetakse sõita haiglasse, ­kuhu kodupeatusest lähtuv buss ei suundu. Ja vastupidi, haiglast ­tulles istuda ümber koju viivale masinale.