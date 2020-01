Paatsalus avas uksed kohalik prügikogumismaja

“Ühed suuremaid muresid olid meie piirkonna erateed, mis hävisid raskete prügiautode all just sügiskevadisel perioodil, kui maapind oli märg. Et vältida pidevat teede parandamist kruusa ja killustikuga, jõudsime olukorda analüüsides üheskoos järeldusele, et tuleb luua ühine prügimaja, mis asuks põhitee lähedal,” seletas eestvedaja.