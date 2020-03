Emakakaelavähki haigestumine suureneb nooremate naiste hulgas

“See on üsna kurb statistika, seda enam, et günekoloogilistest vähkidest on rinnavähk suremuse esimene põhjus ja emakakaelavähk selle järel teine,” nentis Pärnu haigla naiste- ja lastekliiniku juhataja Kadri-Liina Vahula. FOTO: Urmas Luik