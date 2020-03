Pärnu kiirabi tehtud koroonatestid olid negatiivsed

“Tänase seisuga meil ühtki COVID-19 viirusega nakatunud patisenti tuvastatud ei ole. Lähtume oma töös terviseameti juhtnööridest ja hoiame avalikkust kursis,” sedastas Pärnu haigla kommunikatsioonispetsialist Margit Suhhostavets, kes juhtis tähelepanu, et COVID-19 viirusesse haigestumise kahtluse korral tuleks nõu pidada oma perearstiga või helistada 1220 perearsti nõuandeliinil. Tõsisema tervisemure nagu hingamisraskuste puhul tuleks helistada hädaabinumbril 112. “Kindlasti ei tohiks pöörduda otse haigla erakorralise meditsiini osakonda, sest sellisel juhul võib inimene võimalikku viirust levitada teistele ruumis viibijatele,” toonitas Suhhostavets ja tuletas meelde, et seoses levivate respiratoorsete viirusinfektsioonidega kehtib Pärnu haiglas külastuskeeld.

Patsientidele on lubatud tuua pakke ja väikesaadetisi, kuid need tuleb jätta haigla infolauda, kust need toimetatakse haiglaravil olijatele. Pakile palutakse korrektselt märkida patsiendi nimi ja osakond.