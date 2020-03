Viiruspuhang hoiab kergemate tervisehädadega inimesed haiglast eemal

“Oleme täheldanud, et inimesed on väga hästi informeeritud eriolukorrast, mõeldakse enne oma tulek läbi ja pisimuredega ei tulda,” seletas Suhhostavets. “Ka COVID-19 nakkuse kahtlusega ei tulda otse haiglasse. Seetõttu on pöördumiste arv isegi veidi kahanenud. Kogu EMO töö on korraldatud terviseameti juhtnööride järgi ja COVID-19 kahtlusega patsiendid toob kiirabi haiglasse eraldi sissepääsu. Kõik on tehtud nii, et teised patsiendid ei puutuks nendega võimaliku nakkusohu tõttu kokku.”