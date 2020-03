Eesliinitöötajaid julgustatakse stressiga võitlemiseks abi küsima

“Praeguses eriolukorras jälgime, et kõik eesliinitöötajad saaksid küllalt puhata ja töö kõrvalt elada isiklikku elu. Kriisisituatsioonis tahab iga politseiametnik anda endast kõik, kuid selle juures tuleb arvestada tema enda heaoluga,” seletas Pikma. “Tervise hoidmiseks soovitame kõigil kolleegidel, kellel on see võimalus, teha kaugtööd. Palju politseiametnikke peab viibima eesliinil, nemad on ennetava meetmena varustatud isikukaitsevahenditega ja juhendatud neid õigesti kasutama.”