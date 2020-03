Maa-amet palub aerofotode maamärke mitte puutuda

“Püüame markeeringud paigaldada maastikule kohtadesse, kus need ei tohiks maaomanike tegevust häirida. Palume markeeringuid mitte puutuda ega rikkuda, sest nendest sõltub meie kaartide täpsus,” selgitas maa-ameti fotogramm-meetria osakonna nõunik Peep Krusberg ja lisas, et enamasti pannakse ajutised märgid riigimaale. Kuid riigiametnikel on luba tarvidusel jätta märk eramaale, sel juhul proovitakse see panna vähekäidavasse kohta, et see ei segaks näiteks heina niitmist. Asulatesse püütakse markeeringuid paigutada nii vähe kui võimalik.