Doonorite arvu langus paneb veretalituse muretsema

Veretalituse juhi Pille Muliini sõnutsi on verevaru praegu rahuldav, ent vereloovutajaid on vähemaks jäänud. „Haigla vajadused saame rahuldatud, aga osa veregruppide puhul on meil tagavara piiratud,” tunnistas ta.

Veretalituse juhi jutu järgi on varemgi mõne grupi varu aeg-ajalt kokku kuivanud ja siis tuleb hakata doonoreid läbi helistama. Nii talitatakse nüüdki.

„Ühegi veregrupi varu ei tohi otsa lõppeda ja tavaliselt tulevad doonorid verd loovutama, kui neid appi paluda,” ütles Muliin. Nii on lõppeval nädalal tulnud verd andma doonor, kelle viimane käik verekeskusesse jäi kümne aasta taha. „Eile võtsime vastu doonori, kes 15 aastat polnud verd andmas käinud,” märkis Muliin, kelle sõnutsi tuli see doonor vabatahtlikult, kutseta. „See teeb suurt rõõmu, kui inimesed raskel ajal toetavad.”

Veretalitus ootab verd loovutama eelregistreerimise alusel, mida saab teha esmaspäevast reedeni 8–16 telefonil 512 3831.

„Eelkokkuleppega saame hajutada doonorite liikumist, et majja ei satuks samal ajal palju inimesi – oleme püüdnud viia doonorite kohtumised miinimumi,” seletas Muliin. Ta lisas, et tagasi ei saadeta ka registreerimata doonoreid, kes verekeskuse uksest sisse astuvad, kuid võimalusel palus vereloovutamise enne siiski kokku leppida.

Uuendusena leiab Pärnu haigla kodulehelt veebipõhise broneerimissüsteemi, mille kaudu doonor saab end omale sobivaks ajaks ise kirja panna, soovitavalt kuni kolm tööpäeva varem. Rakendus jääb kasutusele edaspidigi.

Veretalituse juht märkis, et peale tavapärase vereloovutuseelse küsimustiku täpsustatakse lisaküsimustes vereloovutaja võimalikku viibimist viimase kahe nädala jooksul välismaal või Saaremaal ja sedagi, kas ta on kokku puutunud COVID-19 või mõne muu viirusnakkuse sümptomitega haigega.

Pärnu haigla veratalituse juhataja Pille Muliin. FOTO: Margit Suhhustavets

Et vereloovutamise protseduur igati mugavaks teha, saavad korduvdoonorid täita küsimustiku enne Pärnu haigla kodulehel e-doonori kaudu digitaalselt.

„Ootame verd loovutama terveid inimesi, kelle lähedased on terved,” teatas Muliin. „Neil, kel avalduvad haigusnähud kahe nädala jooksul pärast vereandmist, palume sellest meid teavitada.”

Muliini kinnitusel pole doonoritel põhjust karta, et nad verd loovutades uue koroonaviirusega nakatuksid või nende enda veri kellelegi ohtlik on. „See on kõige sagedasem küsimus, mida meile praegu esitatakse. Kõigi seni tehtud uuringute järgi ei levi COVID-19 vereülekandega,” ütles ta.

Veretalitus ei testi doonoreid COVID-19 suhtes.

Eriolukorra tõttu on verekogumise väljasõite tühistatud, kuid mitu maakonnas toimunud doonoripäeva on läinud edukalt.

„Meil jääb ära järgmiseks nädalaks kavandatud väljasõit töömessile, plaanitud doonoripäeva ei toimu mitmes Pärnu ettevõttes ega koolis,” lausus Muliin. “Neid ja kõiki teisi doonoreid ootame väga veretalitusse vereloovutusele.”

Muliin tõdes, et eelmisel nädalal Vändrasse ja sel nädalal Häädemeestele tehtud väljasõitudel tuli verd loovutama meeldivalt palju doonoreid.

„Vändrasse plaanime teha järgmise väljasõidu juba 31. märtsil. Torisse sõidame 2. ja Pärnu-Jaagupisse 7. aprillil,” loetles Muliin.