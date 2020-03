Pärnu haiglas on koroonaviirusest tervenenud kolm inimest

Terviseameti teatel ei lisandunud Pärnumaal viimasel ööpäeval ühtki koroonaviirusesse haigestunut. Alates koroonaviiruse levimisest kogu Eestis on meie maakonnas tuvastatud 42 nakatumise juhtumit.

Pärnu haiglas on 20 nakkushaigetele mõeldud voodikohta, peale selle on loodud võimalus võtta vastu 30 COVID-19 patsienti ja suurendatud intensiivravi voodite arvu kuue võrra.

EMO ukse taha on püstitatud triaažikabinet, kus hingamisteede haigusnähtudega patsiendid suunatakse respiratoorsete nakkushaiguste erakorralise meditsiini osakonda (REMO) ja nendega tegeldakse ülejäänud abivajajatest eraldi.

Ette on valmistatud omaette operatsioonituba ja sünnitustuba COVID-19 haigete raviks.

Tema sõnul on haigete hospitaliseerimise trend kogu aeg tõusmas. Samas toonitas ta, et Eesti haiglate intensiivravi võimalused ei ole ammendunud.

Popovi sõnul on hooldekodud praegu prioriteet number üks, kuna hooldekodude asukad kuuluvad enamasti riskigruppi ning nende puhul on haiguse kulg tõsisem.

Pärnu haigla kommunikatsioonispetsialist Margit Suhhostavets ütles, et haigla on valmis vastu võtma COVID-19 patsiente Saaremaaltki, kus nädalavahetusel lisandus kümneid nakatunuid.

„Vajadusel saame voodikohtade arvu veel suurendada, me ei tee vahet kas tegemist on Saare- või Pärnumaa haigega. Kõik saavad abi,” kinnitas Suhhostavets.

Eestis tehti viimase ööpäeva jooksul 856 koroonatesti ja 36 analüüsi osutusid positiivseks. Kokku on riigis võetud üle 11 252 proovi, millest 715 ehk kuus protsenti on olnud positiivsed. Enim nakatunuid on üle 60aastaste ja vanemate seas (23%), järgnevad 40–49aastased (10,5%) ja 50–59aastased (10,5%).