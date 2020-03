Tellijale

OÜ Pambu juhatuse liige Aadu Kuusk avaldas, et neil on küll võimekus maske toota, kuid muret teeb materjalipuudus. Sellegipoolest on umbes 40 töötajaga ettevõttel õnnestunud Pärnu haiglale õmmelda umbes 1300 marlimaski. “Õmblesime tellija tarnitud materjalist ja tellija mudeli järgi,” täpsustas Kuusk.