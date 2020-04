Haigussümptomiteta kliendil diagnoositi laustestitud Tammiste hooldekodus COVID-19 

Tellijale

Tammiste hooldekodus on neli maja: London, Brüssel, Pariis ja Tiel. Juhataja Riido Villupi sõnutsi tuvastati uus koroonaviirus COVID-19 Pariisi elanikul. Tema toakaaslase proov on negatiivne.

Juhkami sõnutsi on neil väike kahtlus, et tegemist on valepositiivse prooviga. “Meil pole aga võimalik praegu kinnitada, et see kahtlus peab paika,” ütles ta.