Suur oli Tammiste hooldekodu töötajate üllatus, kui pärast märtsi viimasel päeval ette võetud laustestimist selgus, et haigustunnusteta hoolealuse COVID-19 proov on positiivne. Kordustest osutus aga negatiivseks.

Niisiis on tänasest tühistatud Pariisi-nimelise maja isolatsioon, just seal elab esiti positiivse proovi andnud klient. Karantiinis on hooldekodu kõik hooned jätkuvalt.