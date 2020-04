Tellijale

“Luhas kudevatele kalaliikidele, sealhulgas haugile, on lühikeseks jäänud suurvesi kindlasti halb ja võib arvata, et mõnes kohas võis kudemine pea täielikult ebaõnnestuda,” ütles Tartu ülikooli Eesti mereinstituudi ihtüoloogia ehk kalateaduse ja kalanduse nooremteadur Roland Svirgsden. Tema sõnutsi oli suurvesi ära juba märtsis ja nüüd aprillis, kui haugile oleks suurvesi kõige vajalikum, on see enamasti juba taandunud.