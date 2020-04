Pärnu mängis turismikampaania ümber: rootslaste asemel peibutatakse kaasmaalasi

Pärnu linnavalitsuse arenguteenistuse andmetel on osa siinseid hotelle juba mõnda aega avatud või kavatseb seda teha niipea, kui eriolukord lõppenud. Mõni majutusasutus pole uksi sulgenudki, vaid on piiranguid järgides osutanud teenust eriolukorra ajalgi. Sellised ettevõtted on pakkunud pigem hommikusöögita teenust, et kliendid ei puutuks omavahel ega personaliga kokku. Vaid mõnes suuremas hotellis, kus on lihtsam 2+2 reeglit kohaldada, on koos majutusega hommikusöögid alles jäänud.