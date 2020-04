Positiivseid testitulemusi ei tulnud juurde

Pärnumaal on tehtud 3188 testi: 3090 andnud negatiivse vastuse ja 98 positiivse.

Eestis kokku tehti ööpäeva jooksul 1124 testi, millest 1,2 protsenti ehk 13 analüüsi osutusid positiivseks. Tänaseks on Eestis tehtud 49 527 esmast testi, nendest 1660 ehk 3,4 protsenti on olnud positiivsed.

Ööpäevaga lisandus maakonniti kõige rohkem positiivseid Ida-Virumaal (6), samuti Harju- (4) ja Lääne-Virumaal (3). Testi tulemused jagunevad ühtlaselt vanusegrupiti: kõige nooremad positiivse testitulemusega inimesed kuuluvad kümne kuni 14aastaste sekka, kõige eakam on üle 85.

Tänahommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 91 inimest, kellest üheksa on juhitaval hingamisel. Haiglast on välja kirjutatud 240 isikut. Ööpäeva vältel ei lisandunud surmajuhtumeid. Eestis on koroonaviiruse tõttu surnud 50 inimest.