Pärnumaal tehtud testid ei andnud positiivset vastust

Rahvastikuregistri andmetele tuginedes lisandus kuus koroonaviiruse positiivset Tallinnas ja üks Võru maakonnas.

Tänahommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 61 inimest, neist neli on juhitaval hingamisel. Tänaseks on haiglast koju saadetud 264 inimest, lõpetatud on 273 haigusjuhtumit. Pärnu haiglas viibib ravil 18 koroonahaiget, sama palju patsiente on tervenenud.

Eelmise ööpäeva jooksul suri Tartu ülikooli kliinikumis ravil olnud 63aastane naine. Koroonaviirus on Eestis nõudnud 56 inimese elu.

Pärnumaal on tehtud 3831 testi, neist 118 ehk kolm protsenti andsid positiivse tulemuse. 10 000 elaniku kohta on Pärnu maakonnas tehtud 446 testi, sama hulga inimeste kohta on maakonnas 14 nakatunut.

Eestis on tehtud 60 530 esmast testi, nendest 1720 ehk 2,8 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Koroonaviiruse testide täpsemat statistikat saab vaadata SIIT.

Eriolukorraga seotud teave

12. märtsil väljakuulutatud eriolukord koroonaviiruse leviku piiramiseks kestab Eestis 17. maini. Eriolukorra ajal kehtib avalikus kohas viibimisel 2+2 reegel: üheskoos tohib liikuda kuni kaks inimest ja teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad.

Kaubanduskeskustes võib 11. maist avada müügi- ja teenindussaalid ning toitlustusasutused, juhul kui seal tagatakse desovahendite olemasolu ja peetakse kinni 2+2 reeglist. Nõuded kehtivad ka kaubakeskuste üldruumide ning kõigi teiste teenindussaalide ja toitlustusasutuste puhul väljaspool kaubamaju.

Kui seni võisid kaubanduskeskustes lahti olla vaid teatud kaupa ja teenuseid pakkuvad ettevõtted, näiteks toidupoed ja apteegid, siis järgmisest nädalast tohib kaubanduskeskustes hügieenireegleid järgides avada teisedki kauplused ja teenindusasutused, näiteks lemmikloomapoed, jalatsi- ja kellaparandused ning juuksuri- ja ilusalongid.

Kaubanduskeskuste toitlustusasutustes, kus seni toimus üksnes söögi kaasamüük, võib alates 11. maist toitu pakkuda ka kohapeal söömiseks. Toitlustusasutustes tuleb järgida 2+2 reeglit ja paigutada lauad nii, et oleks tagatud vahemaa kaks meetrit, ja lauas istuks kuni kaks inimest (välja arvatud pered). Soovitatav on, et toitlustusasutustes oleks korraldatud teenindamine vaid lauas, et vähendada klientide kokkupuudet eri teenindajate ja külastajatega.