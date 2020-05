Arutelu Liivi lahe meretuulepargi üle jätkub 

Skepast & Puhkim OÜ koostatud keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalik elektrooniline väljapanek toimus virtuaalselt eriolukorra väljakuulutamise päevast 12. märtsist kuu lõpuni. Ametkonnad ja rajatisega piirnevad omavalitsused edastasid hulga ettepanekuid ja arvamusi ning järgnev avalik arutelu pidi toimuma aprillis vaid Pärnus. Nüüd kinnitab TTJA kommunikatsiooniekspert Anne-Mai Helemäe vahendusel, et otsustatud on tulevikus teha KMH programmi avalik arutelu Kihnu saarelgi.

Valitsuse korraldusega algatati mullu detsembris Eesti Energia Liivi lahe meretuulepargi keskkonnamõjude hindamine, mis lähtub taoluse esitamise ajal (2010. aastal) kehtinud regulatsioonist. Kavandatava, Eesti esimese meretuulepargi ala on 183ruutkilomeetrine ja suurim sügavus on seal 36 meetrit. Valitsuse korraldusest lähtudes püstitab arendaja Liivi lahte kuni 160 avameretuulikut ja pargi võimsus on 1000 megavatti.