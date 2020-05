Uusi nakatunuid ei tulnud juurde

Pärnu maakonnas on üldse tehtud 4871 testi ja nakatunuid tuvastatud 140 ehk positiivseks on osutunud 2,87 protsenti teste.

Eestis vajab koroonaviiruse tõttu haiglaravi 39 inimest, neist üks on juhitaval hingamisel. Tänaseks on haiglast koju saadetud 317 inimest, lõpetatud 328 haigusjuhtumit.

Praeguse seisuga on tervenenud 1532 isikut. Neist 993 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (64,8 protsenti), 539 puhul (35,2 protsenti) on positiivsest testist möödunud üle 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil.