Pärnu piirkonnapolitseinik Erik Rand märkis, et Kesklinna silda on turvakaamerad valvanud juba mitu aastat. Koostöös linnavalitsusega on Pärnusse paigaldatud umbkaudu 30 turvakaamerat, mis aitavad tagada avalikku korda, tuvastada süüteo toimepanijaid, leida kadunud inimesi, aga ka selgitada liiklusõnnetuste asjaolusid.