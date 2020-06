Haiglasse pääseb pabereid täitmata, kuid külalised ja pakid on endiselt keelatud

“Perearsti puhkuse ajal on ägeda haigestumise korral võimalik pöörduda asendusarsti poole, selleks tuleb enne aeg telefonitsi kokku leppida. Planeeritavad terviseküsimused tuleks aga ette võtta oma perearsti juures,” sedastas Pärnu haigla kommunikatsioonispetsialist Margit Suhhostavets ja lisas, et saabuvate pühade ajal on haigla suletud. “Väljaspool perearsti tööaega saab helistada perearsti ööpäevasel nõuandetelefonil 1220. Erakorraliste probleemidega tuleks pöörduda erakorralise meditsiini osakonda või kutsuda kiirabi.”