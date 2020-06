Kõige suurem toetusumma, kuni 3500 eurot läheb Papiniidu 23 ja Mai 35 korteriühistule. Väikseim toetus on kuni 700 autot ja see eraldatakse Suur-Jõekalda 10 korteriühistule. „Kuni“ on toetuse määramises seepärast, et tegu on alles kavandatavate töödega.