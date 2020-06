Pärnumaa jahimehed on maha põmmutanud kuus kulti ja kolm emist ning neli kesikkulti ja niisama palju -emiseid. Põrsad pole maakonnas püssitoru ette sattunud, Eestis on neid lastud 52.

Enim metssigu on kütitud Saaremaal – 94. Samuti on aktiivselt kütitud Hiiu- ja Viljandimaal. Kõige vähem, üks on lastud Jõgevamaal.