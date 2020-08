Räämal hakkas tuksuma moodsa sõudekeskuse süda

Esiti plaanisime selle tööga algust teha aprillis, ent viirus ­jättis USAst Pärnu jõudma pidanud spetsialistid suure lombi ­taha lõksu. Nüüd leidsime koos tootjaga lahenduse, et töömehed ­saabusid hoopis Saksamaalt: ­tegemist on hinnatud asjatundjatega, kes kogu maailmas on monteerinud 40 sedasorti agregaati,” rääkis sõudejuht ja rõõmustas, et innukalt aitasid kaasa Pärnu ­töömehed ja noorsõudjadki. “18meetrised basseinidetailid tõstsid paika klubi noored: ­seadeldisel on kaks hiiglaslikku veemahutit, mis tuli välismaalt appi jõudnutel kohapeal kokku panna. Kohalikku abijõudu ­vajasime lihtsamates töödes-­tegemistes.”