Kabli linnujaama tabas tihaste rekordränne

Üle 2000 rõngastusega päevi pole linnujaama ajaloos just palju: üle poole sajandi vältel vaid 15. Enamasti jäävad need 1970ndatesse ja 1980. aastate algusesse. Viimane seesugune rändepäev oli 28. septembril 2005, mil rõnga sai ümber jala 2158 lindu.

„Septembri lõpu seisuga võib öelda, et esimene rändtihaste laine lahkus meilt sel aastal väga lühikese, kuuepäevase perioodi jooksul. Oma osa on selles kindlasti tuulisel ja tormisel septembri algusel, kuid panuse andis ka üllatuslik musttihase invasioon, millist Kablis pole nähtud juba mõnda aega,” nentis keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna peaspetsialist Meelis Leivits.

Septembri jooksul said linnujaamas rõnga ümber jala 7613 lindu. Võrreldes eelmiste aastatega on tänavune hooaeg kujunenud veidi teistsuguseks. Pea olematu arvukusega on sabatihane (19 rõngastust), kelle hulk küllalt sageli esinevatel invasiooniaastatel ulatub tuhandetesse. Sabatihaseid asendasid tänavu musttihased (2221 rõngastust) ja jätkuvalt arvukas oli sinitihane (2175).

Keskkonnaagentuuri teatel on tähelepanu äratanud asjaolu, et tavatult suur osa rõngastatud sini- ja rasvatihastest on olnud vanalinnud. See annab märku tänavusest väiksest sigimisedukusest ja on tõenäoline, et oktoobris jääb tihaste rändelaine tulemata.