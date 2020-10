Tori vallavolikogu otsustas: Tammistesse tuleb algkool

Pärnu linna sissesõidul paikneva Tammiste elanike arv on viimaste aastate jooksul märkimisväärselt suurenenud. Eelmise aasta alguse seisuga elas Tammistes üle 2000 inimese. Viimase viie aasta jooksul on elanikkond selles kandis 238 võrra kasvanud.

Tori valla hariduse- ja kultuurivaldkonna abivallavanem Jana Malõh meenutas, et kuna pea kõik Tammiste küla lapsed käivad koolis Pärnu linnas, mitte Tori valla üldhariduskoolides, tehti mullu sügisel valla haridusvõrgu korrastamise ja arendamise analüüs, mille üks eesmärke oli välja selgitada Tammiste algkooli ehitamise otstarbekus ja sobiv koolimudel.

Abivallavanem lausus, et algkooli loomise vajadust kinnitasid nii analüüs kui kohalik kogukond. Analüüs tõi esile, et kõige mõistlikum on rajada algkool 96 õpilasele ühendasutusena lasteaiaga, sest alates viiendast klassist toimub sisuline muutus õppekorralduses, kus klassiõpetaja asemel hakkavad teadmisi jagama aineõpetajad.