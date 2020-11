Amet hindas siinset prügimajandust kasinaks, vallad ei nõustu kriitikaga

Täpsemalt mahtusid Lääneranna ja Põhja-Pärnumaa vald nende 14 omavalitsuse sekka, kus ei tehta enamat olmeprügi veost. Teatavasti on oodatud, et kohalik elukorraldus võimaldaks sortida, prügi liigiti koguda. Nois paigus justkui poleks selline vastutustundlik käitumine võimalik.

Selgus, et keskkonnaameti pingerida ei osuta siiski tegeli­kule olukorrale. Amet analüüsis jäätmeveo korraldust omavalitsuste hangete põhjal. Korraldatud ­jäätmevedu tähendab segaolmejäätmete, paberi ja papi, biolagunevate ning suurjäätmete vedu. Lääneranna vallas kehtibki vallaülene hankeleping vaid olme­prügi äraveoks ning see sõlmiti Audru, Hanila, Koonga, Lihula, Tõstamaa ja Varbla valdade ühishankena 2017. aastal. See ei puuduta teisi jäätmeliike. Samal ajal on vald korraldanud eri jäätmeliikide veo eraldi.