Kohalik haigla loob patsientide nõukoja

Pärnu haigla juhatuse esimehe Urmas Sule sõnutsi on haigla teenuse kvaliteedi kallal töötanud aastaid. “Parima klienditeeninduse ja ravi tagamiseks oleme plaaninud patsientide nõukoda luua juba varem, kuid toona polnud aeg selleks veel küps,” selgitas Sule.

Maailmapraktikas on patsientide esindajad tervishoiuteenuste parendamisse ja tervishoiusüsteemi arendamisse viimasel paarikümnel aastal panustanud märkimisväärselt.

“Eri riikides on patsientide esindajatel eri roll, näiteks esindada ravialuseid haiglate või omavalitsuste nõukogudes või komisjonides, töötada koostöös tervishoiutöötajatega välja patsiendijuhendeid ja infomaterjali, esitada patsiendi vaatenurk uutele tervishoiuteenustele või raviteekonna disainile,” loetles haiglajuht, kelle teada on mitmes riigis kohustuslik kaasata patsiente ravijuhendite koostamisse.

Eestis on patsientide esindus kolmes haiglas. Pioneer oli Kuressaare haigla, järgmisena loodi patsientide nõukoda Tartu ülikooli kliinikumis ja Põhja-Eesti regionaalhaiglas.

Pärnu haigla on tutvunud kolleegide kogemusega patsientide kaasamisel. Arutelu käigus kaardisti, millised on siinse haigla ootused nõukojale. “Koostatud on nõukoja töökorra projekt, mille loodav nõukoda saab lõplikult kujundada,” lisas Sule.