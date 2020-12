Pärnu linna ettevõtlusspetsialist kolis Londoni tulesärast kodukohta Häädemeestele

Enne palju reisinud noor mees ütleb, et viimasel aastal on ta kulgenud valdavalt Häädemeeste–Pärnu marsruudil, sattunud paar koda pealinna ja Tartussegi. See aga ei tähenda, et tal vähe käsil oleks. Jõuludeks loodab ta saada põhjalikult renoveeritud isalt päritud kodumaja, kevadeks peaks valmima tema puhkekoha Suurkivi Nature Escape’i väliköök, seljataga on ettevõtliku pärnaka konkursi uuendamine ja linnavalitsuse meeskonnaga kahasse korraldatud hübriidkonverents Playday, mida seekord sai jälgida veebi kaudu nii Eestis kui välisriikides, aga ka Pärnus kohapeal.